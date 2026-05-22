Лантратова сообщила о четырех погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике.. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. По данным Минздрава ЛНР, всего пострадали 40 человек. После ЧП возбуждено уголовное дело о теракте, пишет RT.

Как отметила Лантратова, в момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте 14-18 лет.

«По предварительным данным, четыре человека погибли», — написала омбудсмен на платформе «Макс».

В связи со случившимся российская сторона готовит официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека и председателю соответствующего совета, а также генеральному секретарю ОБСЕ.

