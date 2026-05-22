Глава генштаба Чехии призвал готовиться к войне с Россией

Россия - угроза для Евросоюза, и европейским государствам следует готовиться к войне. Об этом заявил глава генштаба Вооруженных сил Чехии Карел Рехка, сообщает Politico.

По его словам, РФ является угрозой и «представляет наибольшую опасность», пишет RT.

«А это означает, по сути, одно — начинайте готовиться к войне», — заявил Рехка.

Глава Генштаба чешской армии также отметил, что «жизненно важным интересам» Европы отвечает оказание помощи Украине.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что Европа готовится к войне с Россией и наращивает свой военный потенциал, поэтому ЕС выгодно, чтобы спецоперация на Украине продолжалась.

