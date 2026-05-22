Глава генштаба Чехии призвал готовиться к войне с Россией
Россия - угроза для Евросоюза, и европейским государствам следует готовиться к войне. Об этом заявил глава генштаба Вооруженных сил Чехии Карел Рехка, сообщает Politico.
По его словам, РФ является угрозой и «представляет наибольшую опасность», пишет RT.
«А это означает, по сути, одно — начинайте готовиться к войне», — заявил Рехка.
Глава Генштаба чешской армии также отметил, что «жизненно важным интересам» Европы отвечает оказание помощи Украине.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что Европа готовится к войне с Россией и наращивает свой военный потенциал, поэтому ЕС выгодно, чтобы спецоперация на Украине продолжалась.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Демограф призвал повысить материнский капитал для сельских жителей
- Рубио: США и Иран достигли небольшого прогресса в переговорах
- Лантратова сообщила о четырех погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
- Глава генштаба Чехии призвал готовиться к войне с Россией
- Евгений и Александр Плющенко закрыли аккаунты в соцсети
- Аксенов: В Крыму запаса питьевой воды хватит более чем на год
- Молодое поколение россиян назвали рекордно одиноким за последние сто лет
- В ЛНР после удара ВСУ по колледжу достали из-под завалов тело погибшего
- Польша построит за свой счет город для военных США
- «Кто такой Киркоров?»: Певцов не будет судиться из-за обвинений в зависти к Борисову