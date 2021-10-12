«Напали сзади». В Словении избили российских футбольных болельщиков
Группа российских футбольных болельщиков была избита в Мариборе после матча сборных России и Словении, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел неподалеку от стадиона «Людски врт», на котором команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 2:1.
«Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать», - рассказал один из пострадавших.
По его словам, один из россиян получил серьезные травмы – переломы и многочисленные ушибы. Его доставили в больницу и настаивали на операции, однако тот предпочел улететь в Россию.
Во время матча фанаты сборной Словении также вели себя агрессивно. В одном из эпизодов капитан сборной России Алексей Сутормин упал и схватился за голову. У телезрителей создалось впечатление, что в него чем-то кинули с трибун, однако местное телевидение не показало повтор момента.
В 2009 году во время матча Словения - Россия все в том же Мариборе в спину вратаря сборной России Игоря Акинфеева так же попали каким-то предметом, однако судьи проигнорировали эпизод, вызвав возмущение в России.
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