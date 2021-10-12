«Напали сзади». В Словении избили российских футбольных болельщиков

«Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать», - рассказал один из пострадавших.

По его словам, один из россиян получил серьезные травмы – переломы и многочисленные ушибы. Его доставили в больницу и настаивали на операции, однако тот предпочел улететь в Россию.

Во время матча фанаты сборной Словении также вели себя агрессивно. В одном из эпизодов капитан сборной России Алексей Сутормин упал и схватился за голову. У телезрителей создалось впечатление, что в него чем-то кинули с трибун, однако местное телевидение не показало повтор момента.

В 2009 году во время матча Словения - Россия все в том же Мариборе в спину вратаря сборной России Игоря Акинфеева так же попали каким-то предметом, однако судьи проигнорировали эпизод, вызвав возмущение в России.

