«Это разврат!» Ловчев шокирован бонусами за трезвость Кокорину от «Спартака»

Бывший игрок сборной России Александр Кокорин выступал за «Спартак» с августа по ноябрь 2020 года. За это время он провел за красно-белых 10 матчей и забил 2 гола. В январе 2021 года россиянин неожиданно перешел в итальянскую «Фиорентину». По данным СМИ, сумма контракта составила 4,5 млн евро. С тех пор он провел за флорентийский клуб всего 9 игр, а в январе 2022 года стал одним из лауреатов итальянской антипремии «Золотой унитаз», победив в номинации «Посмешище».

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков, выступающий сейчас за «Химки», предложил Кокорину перейти из Италии в подмосковный клуб, за который также выступают Юрий Жирков и Павел Мамаев. В 2018 году Кокорин и Мамаев устроили в Москве две пьяные драки, после чего попали в тюрьму, получив реальные сроки.

