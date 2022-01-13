«Это разврат!» Ловчев шокирован бонусами за трезвость Кокорину от «Спартака»
Евгений Ловчев сказал НСН, что выпил в жизни всего два бокала шампанского, оценив это в 100 миллионов в пересчете на «кокоринский контракт» со «Спартаком».
Экс-игрок «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что шокирован информацией СМИ об условиях старого контракта с красно-белыми Александра Кокорина.
По данным Telegram-канала Baza, выступавший за «Спартак» в 2020 году Кокорин помимо официальной зарплаты получал 22 млн рублей в месяц просто за то, что не нарушал правила — не опаздывал, не пропускал игры с тренировками и не употреблял алкоголь.
«Тут вопрос в том, что сам Кокорин не готовил этот контракт. В то время он был заметной фигурой, не только тем, что в тюрьме отсидел. Он считался одним из самых талантливых наших футболистов, и за ним гонялись. Это дело подписывающей стороны, в данном случае – «Спартака». Он только подпись ставил. Ему-то что? Я не буду замечен – получу, буду замечен – не получу эти деньги. Стандартного контракта нет, как такового, есть какие-то стандартные вещи, но в контракте можно написать, что хочешь. «Я буду *** свою жену каждый день». А она скажет – нет, не было каждый день. А как проверить? Только видео показывать за 24 часа. Я, чем дальше смотрю, тем больше вижу, что наш футбол болен развратом. Вот это (условия контракта Кокорина – прим. НСН) именно – разврат, я в шоковом состоянии», - подчеркнул Ловчев.
Он признался, что за всю жизнь выпил всего два бокала шампанского и предложил «Спартаку» выплатить за это 100 миллионов.
«Я выпил в своей жизни всего два бокала шампанского на свою первую свадьбу 50 лет назад. По меркам этого контракта, надо Ловчеву выплатить 100 миллионов», - подсчитал эксперт.
По словам Ловчева, сегодняшний «Спартак» разбрасывается миллионами по принципу: «Что хочу, то и ворочу».
«Все, что творится сейчас в «Спартаке», весь этот бардак… Во времена, когда клубом руководил Николай Старостин, а тренерами были Симонян или Бесков, такого просто не могло быть. Я был президентом мини-футбольного клуба «Спартак», в контрактах прописывались какие-то вещи. Например, что он не имеет права во время отпуска заниматься горными лыжами, чтобы не сломать ногу. Но прописывались нормальные вещи, а это – нонсенс по большому счету. Но контракт же подписывала сторона, которая эти деньги дает. И это в очередной раз говорит о бардаке. Когда там какая-то Зарема (Зарема Салихова, которую называют женой владельца «Спартака», миллиардера Леонида Федуна – прим. НСН) ни с того ни с сего… Но это не она подписывала контракт, его готовили какие-то люди из числа руководителей. Это безобразие, и говорит только об одном: "Что хочу, то и ворочу. У меня денег столько, что я могу на эти миллионы смотреть вот в таком виде"», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Бывший игрок сборной России Александр Кокорин выступал за «Спартак» с августа по ноябрь 2020 года. За это время он провел за красно-белых 10 матчей и забил 2 гола. В январе 2021 года россиянин неожиданно перешел в итальянскую «Фиорентину». По данным СМИ, сумма контракта составила 4,5 млн евро. С тех пор он провел за флорентийский клуб всего 9 игр, а в январе 2022 года стал одним из лауреатов итальянской антипремии «Золотой унитаз», победив в номинации «Посмешище».
Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков, выступающий сейчас за «Химки», предложил Кокорину перейти из Италии в подмосковный клуб, за который также выступают Юрий Жирков и Павел Мамаев. В 2018 году Кокорин и Мамаев устроили в Москве две пьяные драки, после чего попали в тюрьму, получив реальные сроки.
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