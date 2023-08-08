«Уже верещат!»: Червиченко назвал четыре клуба, которые могут потрепать «Зенит»
«Зенит» уже начал выражать недовольство судейством, при этом его могут обойти три московских клуба и «Краснодар», сказал в эфире НСН экс-президент «Спартака».
Конкуренцию «Зениту» в борьбе за титул чемпиона России по футболу в новом сезоне могут составить не менее четырех клубов, в числе которых есть и «Спартак», заявил в интервью НСН бывший президент красно-белых Андрей Червиченко.
Российский футбольный союз ранее опубликовал список 33-х лучших футболистов сезона 2022-23. РФС также признал «Зенит» лучшим клубом прошлого сезона, лучшим игроком стал бразильский легионер сине-бело-голубых Малком, а лучшим тренером наставник чемпионов страны Сергей Семак.
«Насчет Семака, вот сейчас, в этом сезоне посмотрим, какой он тренер. Если будет объективное судейство, как сейчас, - а "Зенит" уже начал верещать, что его судейство не устраивает, - на этом фоне и надо смотреть. Есть четыре-пять команд, которые могут потрепать в этом году "Зенит", и это очень хорошо. Конкуренцию "Зениту" может составить и ЦСКА, и "Динамо", и "Краснодар", и "Спартак", это минимум четыре команды. Они могут обойти "Зенит", если он будет продолжать в таком же духе, как сейчас», - сказал Червиченко.
При этом он назвал «бредом сумасшедшего» выбор РФС лучшего клуба при том, что есть команда, которая стала чемпионом.
По итогам трех стартовых туров Чемпионата России в Премьер-Лиге лидируют московский «Спартак» и «Краснодар», выигравшие по три матча из трех. Действующий чемпион страны, «Зенит» из Санкт-Петербурга идет на седьмом месте, проиграв 6 августа на своем поле московскому «Динамо» со счетом 2:3.
Экс-игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «Спартак» и «Зенит» скупают легионеров из-за желания «померяться чемпионскими звездочками».
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