«Уже верещат!»: Червиченко назвал четыре клуба, которые могут потрепать «Зенит»

Конкуренцию «Зениту» в борьбе за титул чемпиона России по футболу в новом сезоне могут составить не менее четырех клубов, в числе которых есть и «Спартак», заявил в интервью НСН бывший президент красно-белых Андрей Червиченко.

Российский футбольный союз ранее опубликовал список 33-х лучших футболистов сезона 2022-23. РФС также признал «Зенит» лучшим клубом прошлого сезона, лучшим игроком стал бразильский легионер сине-бело-голубых Малком, а лучшим тренером наставник чемпионов страны Сергей Семак.