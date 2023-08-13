Главный тренер «Динамо» подтвердил переход Захаряна в «Реал Сосьедад»
Полузащитника московского футбольного клуба «Динамо» Арсена Захаряна уже можно считать игроком испанской команды «Реал Сосьедад». Об этом заявил главный тренер бело-голубых Марцел Личка.
«Уже можно сказать, что он игрок клуба «Реал Сосьедад», - цитирует наставника «Динамо» телеканал «Матч ТВ».
По словам Лички, Захарян не примет участие в матче против «Балтики» 13 августа. Полузащитник будет наблюдать за игрой с трибуны, уточнил главный тренер бело-голубых.
Захарян дебютировал в «Динамо» в 2020 году. В составе команды он провел 89 матчей и забил 19 голов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При обстреле села Волфино в Курской области пострадали три человека
- Близость к победе. Главные кандидаты в президенты США ведут политическую игру
- Ученые получили первые данные со станции «Луна-25»
- Аренда квартир в крупных городах России подорожала на 5-7%
- Главный тренер «Динамо» подтвердил переход Захаряна в «Реал Сосьедад»
- «Калашников» разработал укороченный автомат под патрон НАТО
- «Отличный сигнал». В России спорят о последствиях остановки сухогруза по пути на Украину
- СМИ: Запад хочет видеть министром обороны Украины женщину
- Трамп выразил уверенность в победе над Байденом на выборах президента
- В Белгородской области уничтожили украинский дрон самолетного типа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru