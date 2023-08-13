Главный тренер «Динамо» подтвердил переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Полузащитника московского футбольного клуба «Динамо» Арсена Захаряна уже можно считать игроком испанской команды «Реал Сосьедад». Об этом заявил главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

СМИ: Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад»

«Уже можно сказать, что он игрок клуба «Реал Сосьедад», - цитирует наставника «Динамо» телеканал «Матч ТВ».

По словам Лички, Захарян не примет участие в матче против «Балтики» 13 августа. Полузащитник будет наблюдать за игрой с трибуны, уточнил главный тренер бело-голубых.

Захарян дебютировал в «Динамо» в 2020 году. В составе команды он провел 89 матчей и забил 19 голов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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