«Это невозможно!»: Пономарев заявил о большом везении Англии на Евро-2024

Сборная Англии показывает высокие результаты, забивая мячи на последних минутах, отметил в эфире НСН Владимир Пономарев. 

Сборной Англии крайне везет на чемпионате Европы – 2024, они забивают мячи на последних минутах и с пенальти, заявил бронзовый призер Чемпионата Мира по футболу 1966 года Владимир Пономарев в пресс-центре НСН.

Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
«Если кому и везет на этом чемпионате Европы, так это Англии. Англичанам везет, как утопленникам. На последних минутах забивают мячи, забивают с пенальти, с острого угла из-под защитника… Ну это же невозможно!», – сказал Пономарев.

Англичане в 1/8 финала к 90-й минуте проигрывали Словакии 1:0, но в последние пять минут забили два гола. В 1/4 финала со Швейцарией они отыгрались на 80-й минуте, а затем выиграли в серии пенальти. А в 1/2 финала Англия вырвала победу у команды Нидерландов, благодаря голу на 90-й минуте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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