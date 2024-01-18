МОК ещё раз проверит россиян перед Олимпиадой в Париже

По его словам, в настоящее время в МОК идёт работа по определению и назначению независимых экспертов с достойной репутацией, которые будут осуществлять проверку каждого атлета на предмет нарушения критериев.

«Предыдущие соревнования с участием нейтральных атлетов были проведены на условиях международных федераций... но на Олимпиаде мы отвечаем за проведение соревнований, поэтому были отдельно объявлены дополнительные критерии допуска», - пояснил он.

Ранее МОК объявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде 2024 года, но исключительно в нейтральном статусе и только в личных дисциплинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». От турнира отстранят атлетов, поддержавших спецоперацию ВС РФ на Украине, а также связанных с армией или организациями национальной безопасности.

