МОК ещё раз проверит россиян перед Олимпиадой в Париже
Независимые аналитики ещё раз проверят спортсменов из России и Белоруссии, претендующих на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Как пишет РИА Новости, об этом заявил директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс.
По его словам, в настоящее время в МОК идёт работа по определению и назначению независимых экспертов с достойной репутацией, которые будут осуществлять проверку каждого атлета на предмет нарушения критериев.
«Предыдущие соревнования с участием нейтральных атлетов были проведены на условиях международных федераций... но на Олимпиаде мы отвечаем за проведение соревнований, поэтому были отдельно объявлены дополнительные критерии допуска», - пояснил он.
Ранее МОК объявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде 2024 года, но исключительно в нейтральном статусе и только в личных дисциплинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». От турнира отстранят атлетов, поддержавших спецоперацию ВС РФ на Украине, а также связанных с армией или организациями национальной безопасности.
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