Около 150 непопавших на Олимпиаду российских атлетов получили компенсацию

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что компенсацию из-за непопадания на Олимпиаду-2024 в Париже получили примерно 150 российских спортсменов, сообщает РИА Новости.

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По его словам, выплаты осуществляются в зависимости от календаря соревнований.

«Все спортсмены, выступавшие в разные годы в олимпийской сборной нашей страны и до сих пор являющиеся активными спортсменами национальных соревнований, получат эту компенсацию», – заключил глава ОКР.

Ранее Поздняков заявил, что ОКР будет выплачивать компенсации в размере 150 тысяч рублей спортсменам сборной России, которые не смогут попасть на международные турниры, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Гильем Бейкер
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