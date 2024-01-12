Около 150 непопавших на Олимпиаду российских атлетов получили компенсацию

По его словам, выплаты осуществляются в зависимости от календаря соревнований.

«Все спортсмены, выступавшие в разные годы в олимпийской сборной нашей страны и до сих пор являющиеся активными спортсменами национальных соревнований, получат эту компенсацию», – заключил глава ОКР.

Ранее Поздняков заявил, что ОКР будет выплачивать компенсации в размере 150 тысяч рублей спортсменам сборной России, которые не смогут попасть на международные турниры, сообщает RT.