Сноубордист Уайлд отказался от участия в Олимпиаде в нейтральном статусе
Двукратный чемпион Олимпийских игр сноубордист Вик Уайлд заявил, что не намерен участвовать в зимних Играх 2026 года в нейтральном статусе.
«Буду выступать только за Россию», - сказал спортсмен в беседе с ТАСС.
По его мнению, у российских спортсменов хорошие шансы завоевать большое количество медалей. Олимпиада пройдет в итальянском Милане.
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что не будет участвовать в летней Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе.
Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря допустил россиян и белорусов до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Решение об участии спортсменов из РФ в Олимпиаде-2026 пока не принято, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Новые люди» и Партия роста подписали соглашение об объединении
- Убийственный рост? Ключевая ставка ЦБ меняет экономику России
- Сноубордист Уайлд отказался от участия в Олимпиаде в нейтральном статусе
- СМИ: Центральный совет «Новых людей» предложил Даванкова кандидатом на выборы
- Гладков рассказал о состоянии пострадавших при атаке дрона-камикадзе
- Актер из сериала «Глухарь» Алексей Черных умер от инфаркта
- Эксгибиционизм или акция «пятой колонны»? Ивлеева и участники извиняются за «голую» вечеринку
- Путин разрешил Росбанку выкупить акции французской Societe Generale
- Автор «Слова пацана» заявил о скромных доходах от книги
- Беспилотники атаковали два нефтяных танкера в Красном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru