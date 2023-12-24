Сноубордист Уайлд отказался от участия в Олимпиаде в нейтральном статусе

«Буду выступать только за Россию», - сказал спортсмен в беседе с ТАСС.

По его мнению, у российских спортсменов хорошие шансы завоевать большое количество медалей. Олимпиада пройдет в итальянском Милане.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что не будет участвовать в летней Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря допустил россиян и белорусов до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Решение об участии спортсменов из РФ в Олимпиаде-2026 пока не принято, отмечает «Радиоточка НСН».

