Сноубордист Уайлд отказался от участия в Олимпиаде в нейтральном статусе

Двукратный чемпион Олимпийских игр сноубордист Вик Уайлд заявил, что не намерен участвовать в зимних Играх 2026 года в нейтральном статусе.

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«Буду выступать только за Россию», - сказал спортсмен в беседе с ТАСС.

По его мнению, у российских спортсменов хорошие шансы завоевать большое количество медалей. Олимпиада пройдет в итальянском Милане.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что не будет участвовать в летней Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря допустил россиян и белорусов до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Решение об участии спортсменов из РФ в Олимпиаде-2026 пока не принято, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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