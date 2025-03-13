«Должны играть лучшие!»: Дзюба своей игрой «вынудил» пригласить его в сборную
В России много молодых нападающих, которых можно было вызвать в сборную, однако они все уступают Артему Дзюбе в качестве, заявил НСН Валерий Непомнящий.
Артем Дзюба, вероятно, сегодня лучший нападающий в России, а нынешняя политическая ситуация обязывает, чтобы в сборной играли лучшие, так как в скором времени Россия может вновь оказаться на одном поле с серьезными соперниками. Об этом в беседе с НСН рассказал футбольный тренер Валерий Непомнящий.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вызван в сборную России по футболу впервые с 2021 года, пишет «Матч ТВ». По данным СМИ, у футболиста с главным тренером сборной РФ Валерием Карпиным был давний конфликт. Сам Дзюба отметил, что приглашение стало для него «шоком», но приятным. В марте 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова, забив 235-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Непомнящий назвал вызов Дзюбы в сборную логичным шагом.
«Я думаю, что это приглашение в сборную абсолютно логичное. Во-первых, на сегодняшний день Дзюба один из лучших или даже лучший нападающий среди отечественных игроков. Во-вторых, ввиду того, что политическая ситуация меняется, и вскоре, возможно, нам придется играть с серьезными командами, Карпин понял, что Дзюба должен быть в составе. Учитывая, сколько вокруг этого игрока ненужных разговоров, получается, что он вынудил Карпина своей игрой, несмотря на то, что ему за 30. Политическая ситуация требует, чтобы играли лучшие. Да, есть молодые ребята, которые сейчас играют в этой позиции, но они уступают Дзюбе по качеству», - уточнил он.
Сам Дзюба в беседе с «Матч ТВ» рассказал, что Карпин лично позвонил ему и пригласил в сборную. По словам футболиста, они хорошо пообщались, а после разговора форварда «трясло, как малолетнего пацана», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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