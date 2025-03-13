«Должны играть лучшие!»: Дзюба своей игрой «вынудил» пригласить его в сборную

Артем Дзюба, вероятно, сегодня лучший нападающий в России, а нынешняя политическая ситуация обязывает, чтобы в сборной играли лучшие, так как в скором времени Россия может вновь оказаться на одном поле с серьезными соперниками. Об этом в беседе с НСН рассказал футбольный тренер Валерий Непомнящий.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вызван в сборную России по футболу впервые с 2021 года, пишет «Матч ТВ». По данным СМИ, у футболиста с главным тренером сборной РФ Валерием Карпиным был давний конфликт. Сам Дзюба отметил, что приглашение стало для него «шоком», но приятным. В марте 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова, забив 235-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Непомнящий назвал вызов Дзюбы в сборную логичным шагом.