Еще одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию
Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, решила не возвращаться на родину. Она не принимала участие в Олимпиаде в Токио и сейчас находится в Германии. На своей странице в Instagram она сообщила, что приняла это решение после долгих размышлений. По словам Максимовой, если она сейчас вернется в Белоруссию, то может потерять не только свободу, но и «лишиться жизни», отмечает RT. Также спортсменка рассказала, что в Белоруссии у нее не было врача и массажиста.
При этом, по словам легкоатлетки, на территории Германии она может «дышать полной грудью и быть одной из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких».
Добавим, 32-летняя Максимова, которая является серебряным призером чемпионата Европы в помещении в пятиборье, сделала своё заявление на фоне скандала с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской.
Напомним, ранее Тимановская публично раскритиковала решение спортивных чиновников поставить ее на дистанцию 400 метров, в которой она никогда не выступала. После этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что заявка Тимановской на участие в Олимпиаде отозвана «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки», но та заявила, что «это неправда». Бегунья отказывается выезжать из Японии.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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