Еще одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, решила не возвращаться на родину. Она не принимала участие в Олимпиаде в Токио и сейчас находится в Германии. На своей странице в Instagram она сообщила, что приняла это решение после долгих размышлений. По словам Максимовой, если она сейчас вернется в Белоруссию, то может потерять не только свободу, но и «лишиться жизни», отмечает RT. Также спортсменка рассказала, что в Белоруссии у нее не было врача и массажиста.

При этом, по словам легкоатлетки, на территории Германии она может «дышать полной грудью и быть одной из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких».