Эриксен после потери сознания на матче Евро-2020 надеется на возвращение

«Хорошей новостью является то, что поздно вечером Кристиан написал сообщение в командный чат «Интера». Он успокоил всех и надеется на возвращение. Я бы сказал, что он чувствует себя гораздо лучше. Динамика предвещала что-то ужасное, но, к счастью, все сложилось не так. Весь вечер мы были в страхе и трепете, но все закончилось хорошо», - цитирует Эриксена Sports.ru.

Директор «Интера» отметил, что не может распространяться о происшедшем, «потому что игрок находится под опекой врачей сборной Дании». Маротта полагает правильным, чтобы Датская федерация футбола сделала официальное заявление.

«Лучшее, что я могу сказать, — было важно, что Кристиан положительно отреагировал на вмешательство Симона Кьера и медицинского штаба, находившегося на стадионе… Когда происходят такие вещи, мир спорта объединяется, было много пожеланий и в адрес Кристиана, и в адрес клуба. Многие знаменитости высказались, как и менее известные люди, а также болельщики противника. Мы едины в том, что желаем ему наилучшего, - заявил директор «Интера».

Ранее сообщалось, что матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге Дания — Финляндия планировалось перенести на 13 июня. Игра была прервана после того, как полузащитник датчан Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание во время игры при счете 0:0. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, а затем его унесли на носилках в подтрибунное помещение и увезли в реанимацию. Матч был приостановлен при счете 0:0, футболисты покинули поле.

Сейчас Кристиан Эриксен находится в одном из госпиталей Санкт-Петербурга. Его состояние оценивается как стабильное.

