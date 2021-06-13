Эриксен после потери сознания на матче Евро-2020 надеется на возвращение
Датский полузащитник Кристиан Эриксен, потерявший сознание во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии, надеется на возвращение. Об этом он написал сообщение в командный чат «Интера», рассказал директор клуба Беппе Марротта.
«Хорошей новостью является то, что поздно вечером Кристиан написал сообщение в командный чат «Интера». Он успокоил всех и надеется на возвращение. Я бы сказал, что он чувствует себя гораздо лучше. Динамика предвещала что-то ужасное, но, к счастью, все сложилось не так. Весь вечер мы были в страхе и трепете, но все закончилось хорошо», - цитирует Эриксена Sports.ru.
Директор «Интера» отметил, что не может распространяться о происшедшем, «потому что игрок находится под опекой врачей сборной Дании». Маротта полагает правильным, чтобы Датская федерация футбола сделала официальное заявление.
«Лучшее, что я могу сказать, — было важно, что Кристиан положительно отреагировал на вмешательство Симона Кьера и медицинского штаба, находившегося на стадионе… Когда происходят такие вещи, мир спорта объединяется, было много пожеланий и в адрес Кристиана, и в адрес клуба. Многие знаменитости высказались, как и менее известные люди, а также болельщики противника. Мы едины в том, что желаем ему наилучшего, - заявил директор «Интера».
Ранее сообщалось, что матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге Дания — Финляндия планировалось перенести на 13 июня. Игра была прервана после того, как полузащитник датчан Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание во время игры при счете 0:0. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, а затем его унесли на носилках в подтрибунное помещение и увезли в реанимацию. Матч был приостановлен при счете 0:0, футболисты покинули поле.
Сейчас Кристиан Эриксен находится в одном из госпиталей Санкт-Петербурга. Его состояние оценивается как стабильное.
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