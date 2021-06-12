Футбольный матч Дания - Финляндия решили доиграть сегодня

УЕФА пошла на встречу просьбе игроков сборных Дании и Финляндии и разрешила доиграть матч 1-го тура Евро-2020 сегодня в 21:30 мск.



Команды доиграют последние 4 минуты первого тайма, затем будет перерыв в 5 минут, после чего состоится второй тайм.



Ранее сообщалось, что матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге Дания — Финляндия будет перенесен на завтра, 13 июня. Игра была прервана после того, как полузащитник датчан Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание во время игры при счете 0:0. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, а затем его унесли на носилках в подтрибунное помещение и увезли в реанимацию. Матч был приостановлен при счете 0:0, футболисты покинули поле.

Сейчас Кристиан Эриксен находится в одном из госпиталей Санкт-Петербурга. Его состояние оценивается как стабильное.