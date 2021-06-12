Футбольный матч Дания - Финляндия решили доиграть сегодня
УЕФА пошла на встречу просьбе игроков сборных Дании и Финляндии и разрешила доиграть матч 1-го тура Евро-2020 сегодня в 21:30 мск.
Команды доиграют последние 4 минуты первого тайма, затем будет перерыв в 5 минут, после чего состоится второй тайм.
Ранее сообщалось, что матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге Дания — Финляндия будет перенесен на завтра, 13 июня. Игра была прервана после того, как полузащитник датчан Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание во время игры при счете 0:0. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, а затем его унесли на носилках в подтрибунное помещение и увезли в реанимацию. Матч был приостановлен при счете 0:0, футболисты покинули поле.
Сейчас Кристиан Эриксен находится в одном из госпиталей Санкт-Петербурга. Его состояние оценивается как стабильное.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 510 / сут.
Умерли
126 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 986 / сут.
- В Госдуме прокомментировали позицию сборной России не преклонять колено на Евро-2020
- В центре Гамалеи прогнозируют появление московских штаммов коронавируса
- NYT: Названа причина отказа Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным
- Сборные Уэльса и Швейцарии в матче на Евро-2020 сыграли вничью
- В столичном оперштабе уточнили работу учреждений во время новых ограничений
- Путин признался в повышении температуры после второй прививки от COVID-19
- Гинцбург обрушился с критикой на медиков из-за призывов переболеть COVID-19
- Партия «Зелёные» определилась с кандидатом в канцлеры ФРГ
- Песков подтвердил отказ от совместной пресс-конференции Путина и Байдена
- Московская репетиция локдауна. Припугнуть и вакцинировать?
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru