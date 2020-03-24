Перенос Олимпиады. «Нет худа без добра — пандемия изменит наши приоритеты»
Спортивный врач Петр Лидов в эфире НСН поддержал перенос Олимпиады-2020 и оценил шансы российских спортсменов на победу в новых условиях.
Олимпийские Игры в Токио перенесли на 2021 год. Они должны были состояться в текущем году с 24 июля по 9 августа. О переносе сообщили в Международном Олимпийском комитете.
Эксперт по спортивной медицине и антидопинговой безопасности Петр Лидов в эфире НСН положительно оценил решение МОК, выразив при этом опасение, что шансы российских спортсменов попасть на Олимпиаду уменьшились.
«С точки зрения логики перенос абсолютно целесообразен, даже сомнений никаких нет, это безопасность. С точки зрения того, что переносят именно на 2021 год, если не произойдет никаких серьезных видоизменений, то шансов нам попасть на Олимпиаду будет меньше из-за санкций WADA. Потому, что теперь все судебные процессы точно успеют провести. А если бы в 2020 году Олимпиада все же состоялась, то, теоретически, не все судебные заседания успели бы провести до Игр», – заметил он.
Тем не менее, спортивный врач все равно призвал верить в победу российских сборных, надеясь, что после пандемии, сознание людей изменится, а спорт прекратят смешивать с политикой.
«По большому счету, весь мир сейчас затрясло. По сути дела, гуманитарная катастрофа сейчас идет. После этого, возможно, у людей изменятся какие-то приоритеты. Возникнет самосознание и понимание, для чего предназначен спорт, как он сближает народы. И может, перестанут его использовать для политической борьбы против государств и наций. Но это трудно прогнозируемый эффект сейчас. Тяжело сказать, что произойдет в дальнейшем. Будем рассчитывать на лучшее», – комментирует Лидов.
Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в эфире НСН также поддержала перенос Олимпиады-2020. Она отметила, что в ситуации, когда в большинстве стран есть карантин, а также введены ограничения по работе спортзалов, было бы не очень честно проводить Игры.
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