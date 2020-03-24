Перенос Олимпиады. «Нет худа без добра — пандемия изменит наши приоритеты»

«С точки зрения логики перенос абсолютно целесообразен, даже сомнений никаких нет, это безопасность. С точки зрения того, что переносят именно на 2021 год, если не произойдет никаких серьезных видоизменений, то шансов нам попасть на Олимпиаду будет меньше из-за санкций WADA. Потому, что теперь все судебные процессы точно успеют провести. А если бы в 2020 году Олимпиада все же состоялась, то, теоретически, не все судебные заседания успели бы провести до Игр», – заметил он.

Тем не менее, спортивный врач все равно призвал верить в победу российских сборных, надеясь, что после пандемии, сознание людей изменится, а спорт прекратят смешивать с политикой.

«По большому счету, весь мир сейчас затрясло. По сути дела, гуманитарная катастрофа сейчас идет. После этого, возможно, у людей изменятся какие-то приоритеты. Возникнет самосознание и понимание, для чего предназначен спорт, как он сближает народы. И может, перестанут его использовать для политической борьбы против государств и наций. Но это трудно прогнозируемый эффект сейчас. Тяжело сказать, что произойдет в дальнейшем. Будем рассчитывать на лучшее», – комментирует Лидов.

Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в эфире НСН также поддержала перенос Олимпиады-2020. Она отметила, что в ситуации, когда в большинстве стран есть карантин, а также введены ограничения по работе спортзалов, было бы не очень честно проводить Игры.

