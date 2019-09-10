«Без свежести и изобретательности». Футболист - о победе России над Казахстаном
Советский и российский футболист Сергей Кирьяков рассказал в эфире НСН, чего не хватило российской команде в матче в Калининграде.
Сборная России по футболу одержала победу над казахстанской командой в матче квалификационного тура чемпионата Европы 2020 года. Игра проходила в Калининграде и закончилась со счетом 1:0. Победный гол в конце встречи забил защитник московского ЦСКА Марио Фернандес.
Советский и российский футболист Сергей Кирьяков в эфире НСН обвинил российскую сборную в отсутствии «свежести и изобретательности».
«Характер матча был таков – соперник стоял у своих ворот, а мы пытались взломать эту насыщенную оборону. Нашей команде не хватало свежести и изобретательности в конечной стадии атак, теряли мячи, подачи не проходили. Надежда была только на стандарты. Очень важно в таких матчах быстро забить, чтобы заставить соперника раскрыться. Но мы этого не сделали, поэтому до конца игры имели определенные сложности. Но к счастью все обошлось для нас, забили гол со стандарта и заработали три очка, которые позволят нам чувствовать себя спокойно. Стандарт нас выручил», - отметил футболист.
Сергей Кирьяков отметил, что исход матча и его ход были предопределены.
«Однозначно это был тяжелый матч. После энергозатратного и принципиального матча за вторую строчку турнирной таблицы, где было с шотландцами потрачено много сил, я ожидал такого хода матча. Соперники вышли только с одной целью – не пропустить. Они очень редко пытались создать что-то похожее на подходы к нашей штрафной линии. Да и уровень мастерства не позволял этого сделать. Конечно, принесла плоды и дисциплинированная игра наших игроков при потере мяча», - отметил Кирьяков.
Эксперт уверен в выходе российской сборной в финал и пожелал команде не расслабляться.
«Мы точно выйдем в финал. Главное чтобы ребята не успокоились теперь. Но, думаю, тренерский штаб не позволит этого сделать. Команда будет в таком же ключе продолжать биться. Считаю, что следующей задачей будет постараться занять первое место [в турнирной таблице], не терять очки в играх с другими командами, и на встрече с бельгийцами постараться их обыграть», - заключил собеседник НСН.
В первую группу вместе с Россией также входят сборные Бельгии, Кипра, Сан-Марино и Шотландии. Наша сборная занимает второе место в группе. В лидерах остаются бельгийцы, которые 9 сентября обыграли сборную Шотландии со счетом 4:0.
Ранее ветеран «Спартака», двукратный обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в эфире НСН высказал мнение, что «никакой разницы нет – с первого места, либо со второго» выходить из группы. Также он отметил, что «всё-таки Бельгия посильнее нас».
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