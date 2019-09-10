«Без свежести и изобретательности». Футболист - о победе России над Казахстаном

Сборная России по футболу одержала победу над казахстанской командой в матче квалификационного тура чемпионата Европы 2020 года. Игра проходила в Калининграде и закончилась со счетом 1:0. Победный гол в конце встречи забил защитник московского ЦСКА Марио Фернандес.

Советский и российский футболист Сергей Кирьяков в эфире НСН обвинил российскую сборную в отсутствии «свежести и изобретательности».

«Характер матча был таков – соперник стоял у своих ворот, а мы пытались взломать эту насыщенную оборону. Нашей команде не хватало свежести и изобретательности в конечной стадии атак, теряли мячи, подачи не проходили. Надежда была только на стандарты. Очень важно в таких матчах быстро забить, чтобы заставить соперника раскрыться. Но мы этого не сделали, поэтому до конца игры имели определенные сложности. Но к счастью все обошлось для нас, забили гол со стандарта и заработали три очка, которые позволят нам чувствовать себя спокойно. Стандарт нас выручил», - отметил футболист.