Аналитик: Пиво рвется на стадионы вопреки логике

Минфин России подготовил положительное заключение на законопроект правительства об отмене запрета на продажу пива на стадионах. В документе говорится о том, что продажа пива не подвергает опасности зрителей, тогда как полученные от торговли доходы положительно скажутся на рынке потребительских услуг и усилят инвестиционную привлекательность спортивных мероприятий.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН выступил против этой инициативы. При этом эксперт призвал не оглядываться на опыт проведения Чемпионата мира по футболу-2018, когда на стадионах продажа пива была разрешена.