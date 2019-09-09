Аналитик: Пиво рвется на стадионы вопреки логике
Одобренная Минфином инициатива о возвращении продажи пива на футбольных матчах спровоцирует рост хулиганства на стадионах. Об этом в эфире НСН заявил руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Минфин России подготовил положительное заключение на законопроект правительства об отмене запрета на продажу пива на стадионах. В документе говорится о том, что продажа пива не подвергает опасности зрителей, тогда как полученные от торговли доходы положительно скажутся на рынке потребительских услуг и усилят инвестиционную привлекательность спортивных мероприятий.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН выступил против этой инициативы. При этом эксперт призвал не оглядываться на опыт проведения Чемпионата мира по футболу-2018, когда на стадионах продажа пива была разрешена.
«Понятно, что это пролоббировали пивные компании»
«Я считаю, что это неправильно. По одной простой причине: ничего не доказали проведенные матчи Чемпионата мира с разрешенным пивом. Это не столько спортивное мероприятие, сколько шоу: там не было дешевых билетов, соревнования проводились в крупных городах, в ограниченном количестве. Публика туда попадала вполне состоятельная, добропорядочная, нормального поведения. Поэтому не было эксцессов. Если разрешить продажу пива по всей России и не всех стадионах – ничего хорошего из этого не получится. Противоборствующие команды, соответствующие болельщики. Это дополнительное стимулирование возможных нарушений и хулиганства. Понятно, что это пролоббировали пивные компании», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что и экономического эффекта от возвращения продажи пива на стадионах ждать не стоит.
«Экономический эффект близок к нулю: продавать пиво на стадионах будут не сами стадионы, а компании, которые получат лицензии. Те отчисления, которые они будут делать стадионам – мизерные, даже говорить не о чем. Там нет серьезных денег, и чемпионат мира это показал. Был всплеск в период его проведения, но это рост всего на 10 процентов по всей стране в течение месяца. Грандиозного успеха не было. Никакой серьезной экономики за этим не стоит, в большей степени это рекламное деяние. Пиво добивается признания, хотя, на мой взгляд, оно ничем не лучше любого другого алкоголя», - заключил эксперт.
Закон о продаже пива на стадионах был внесен на рассмотрение Госдумы в июле 2019 года. Ожидается, что алкоголь будет продаваться в точках общественного питания внутри стадионов, при этом продажа будет запрещена во время проведения детских и юношеских спортивных мероприятий.
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