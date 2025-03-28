Эксперт: Марадона перед смертью мог 12 часов находиться в агонии
Скончавшийся футболист Диего Марадона перед смертью мог находиться в агонии около 12 часов, сообщает портал Infobae со ссылкой на судмедэксперта Карлоса Маурисьо Кассинелли.
По его словам, большинство органов спортсмена весило в два раза больше нормы. Его мозг был отечен. Легкие были очень набухшими, они были полны воды. Кроме того, у Марадоны были увеличены почки, а в брюшной полости у него было до трех литров жидкости.
Ранее сын Диего Марадоны заявил, что его отца убили. Он обвинил врачей, которые, как полагает сын футболиста, не оказали ему должной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru