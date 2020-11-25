Умер Диего Марадона

Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона умер в возрасте 60 лет, сообщили аргентинские СМИ.

Ранее легендарного футболиста доставили в больницу в тяжелом состоянии. В ноябре он уже попадал в медучреждение с кровоизлиянием в мозг, но 11 ноября его выписали.

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ТЕГИ:МарадонаФутболист
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