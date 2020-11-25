Умер Диего Марадона
25 ноября 202019:26
Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона умер в возрасте 60 лет, сообщили аргентинские СМИ.
Ранее легендарного футболиста доставили в больницу в тяжелом состоянии. В ноябре он уже попадал в медучреждение с кровоизлиянием в мозг, но 11 ноября его выписали.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- Мясников рассказал, когда ждать новых пиков коронавируса
- Умер Диего Марадона
- Доктор Мясников посоветовал не делать КТ всем пациентам с COVID-19
- США в среду примут санкции против четырех компаний из Китая и России
- Лавров прибыл с рабочим визитом в Белоруссию
25 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru