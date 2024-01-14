Сын Диего Марадоны заявил, что его отца убили

Марадона-младший обвинил врачей, которые, как полагает сын футболиста, не оказали ему должной помощи.

«Его бросили на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать», - сказал он.

В 2022 году прокуратура Аргентины возбудила дело в отношении восьми врачей. Правоохранительные органы полагают, что место пребывания Марадоны после серьезной операции не соответствовало стандартам.

Аргентинский футболист умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной стала сердечная недостаточность и отек легких.

Ранее суд в Италии реабилитировал Марадону по делу о неуплате налогов, передает «Радиоточка НСН».

