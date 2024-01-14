Сын Диего Марадоны заявил, что его отца убили
Аргентинский футболист и чемпиона мира 1986 года Диего Марадона был убит. Об этом в интервью газете Marca заявил внебрачный сын спортсмена Диего.
Марадона-младший обвинил врачей, которые, как полагает сын футболиста, не оказали ему должной помощи.
«Его бросили на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать», - сказал он.
В 2022 году прокуратура Аргентины возбудила дело в отношении восьми врачей. Правоохранительные органы полагают, что место пребывания Марадоны после серьезной операции не соответствовало стандартам.
Аргентинский футболист умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной стала сердечная недостаточность и отек легких.
Ранее суд в Италии реабилитировал Марадону по делу о неуплате налогов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей выросла до 7,4%
- При атаке беспилотников в курском поселке Теткино пострадал человек
- Сын Диего Марадоны заявил, что его отца убили
- На юге Исландии проснулся вулкан
- Тишковец рассказал о потеплении в Москве и Подмосковье с 14 января
- СМИ: В «Яндекс Музыке» появились песни ушедших из России иностранных артистов
- Скончался поэт Лев Рубинштейн
- Путин поделился впечатлениями о визите на Чукотку
- В аэропортах Москвы не вылетели вовремя 20 рейсов
- Сотрудников Белого дома секретно эвакуировали из здания во время протестов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru