Определены соперники «Локомотива» и «Зенита» в Лиге чемпионов
Жеребьевка определила соперников для двух российских футбольных клубов, участвующих в групповом этапе Лиги Чемпионов. Об этом сообщает Lenta.ru.
Так, петербургский «Зенит» проведет матчи в группе G c «Бенфикой» (Португалия), «Лионом» (Франция) и «РБ Лейпцигом» (Германия).
Московский «Локомотив», попавший в группу D, сыграет «Ювентусом» (Италия), «Атлетико» (Испания) и «Байером» (Германия).
Напомним, «Зенит» и «Локомотив» автоматически прошли в групповой этап Лиги чемпионов, заняв первое и второе места соответственно в Российской премьер-лиге (РПЛ) текущего сезона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Спартак» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Браге» в ответном матче
- Роспотребнадзор: В Москве 98% торговых точек с шаурмой работают с нарушениями
- В белорусском МИДе объяснили отказ Лукашенко от поездки в Польшу
- От Невы до Москвы-реки. «НАШИ В ГОРОДЕ» поздравят столицу с Днём рождения
- Рада определилась с министром обороны Украины