Определены соперники «Локомотива» и «Зенита» в Лиге чемпионов

Жеребьевка определила соперников для двух российских футбольных клубов, участвующих в групповом этапе Лиги Чемпионов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Так, петербургский «Зенит» проведет матчи в группе G c «Бенфикой» (Португалия), «Лионом» (Франция) и «РБ Лейпцигом» (Германия).

Московский «Локомотив», попавший в группу D, сыграет «Ювентусом» (Италия), «Атлетико» (Испания) и «Байером» (Германия).

Напомним, «Зенит» и «Локомотив» автоматически прошли в групповой этап Лиги чемпионов, заняв первое и второе места соответственно в Российской премьер-лиге (РПЛ) текущего сезона.


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ФОТО: pixabay.com
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