Экс-защитник ЦСКА призвал игроков клуба быть посерьезнее

Комментируя матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором армейцы играли против «Пари НН», он отметил, что столичный клуб вышел на поле «в каком-то затуманенном виде».

«Показалось, что они думали, что без проблем один-два мяча забьют. Нельзя так подходить к матчам... Каждая игра — это проверка, проверка боем. Сами виноваты оказались — сначала проигрывали 0:1, потом 1:2», - сказал футболист.

Пономарёв добавил, что во втором тайме ЦСКА показал образцово-показательный футбол, что и позволило одержать победу со счётом 3:2.

Ранее футболисты «Краснодара» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».