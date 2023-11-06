Экс-защитник ЦСКА призвал игроков клуба быть посерьезнее
Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что на любую игру надо настраиваться очень серьёзно, сообщает Газета.Ru.
Комментируя матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором армейцы играли против «Пари НН», он отметил, что столичный клуб вышел на поле «в каком-то затуманенном виде».
«Показалось, что они думали, что без проблем один-два мяча забьют. Нельзя так подходить к матчам... Каждая игра — это проверка, проверка боем. Сами виноваты оказались — сначала проигрывали 0:1, потом 1:2», - сказал футболист.
Пономарёв добавил, что во втором тайме ЦСКА показал образцово-показательный футбол, что и позволило одержать победу со счётом 3:2.
Ранее футболисты «Краснодара» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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