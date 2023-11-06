СМИ: В Аргентине болельщик покончил с собой после поражения команды

Болельщик аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» Марсело Моралес свёл счёты с жизнью после поражения команды в финале Кубка Либертадорес бразильскому «Флуминенсе» со счётом 1:2, сообщает Marca.

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Как пишет издание, 23-летний фанат, который работал в полиции, ещё до матча предупреждал близких, что в случае проигрыша команды он покончит жизнь самоубийством.

Мать Моралеса заявила, что сын называл «Бока Хуниорс» величайшей командой, однако, по её мнению, клуб оказался «помойкой», так как «ни один игрок не передал свои соболезнования».

«Мы думали, что он шутит. Пусть молодые люди одумаются, пусть думают о своей семье», - заключила женщина.

Ранее президент колумбийского футбольного клуба «Тигрес» Эдгар Паес был убит после того, как его команда проиграла матч второй лиги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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