СМИ: Вратарь Шунин покинул московское «Динамо»
1 июля 202412:28
Вратарь Антон Шунин покинул московское «Динамо», передает РИА Новости со ссылкой на источник.
Шунин провел в столичном «Динамо» 17 лет.
За всю свою карьеру 37-летний спортсмен трижды становился бронзовым призером чемпионата России.
Ранее вратарь сборной России Матвей Сафонов, перешедший из ФК «Краснодар» во французский «Пари Сен-Жермен», заявил, что не намерен говорить «прощай» родному городу и клубу, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru