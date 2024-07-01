СМИ: Вратарь Шунин покинул московское «Динамо»

Вратарь Антон Шунин покинул московское «Динамо», передает РИА Новости со ссылкой на источник.

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Шунин провел в столичном «Динамо» 17 лет.

За всю свою карьеру 37-летний спортсмен трижды становился бронзовым призером чемпионата России.

Ранее вратарь сборной России Матвей Сафонов, перешедший из ФК «Краснодар» во французский «Пари Сен-Жермен», заявил, что не намерен говорить «прощай» родному городу и клубу, напоминает RT.

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Фото: rfs.ru
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