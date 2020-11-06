Выяснилось, чем болен вратарь сборной и «Динамо» Шунин
Дополнительный тест на коронавирусную инфекцию, сданный вратарём московского «Динамо» и сборной России по футболу Антоном Шуниным, показал отрицательный результат. Заболевание не выявлено и у других челнов команды.
Об этом администрация клуба проинформировала Российскую премьер-лигу. Ранее стало известно, что голкипер сдал сомнительный анализ на COVID-19. В итоге у него диагностированы симптомы традиционной острой респираторной вирусной инфекции. Голкипер изолирован от команды до выздоровления.
Решение об участии Антона Шунина в ближайшей игре с московским «Локомотивом» пока не принято. Матч 14 тура РПЛ должен состояться в воскресенье, 8 ноября на стадионе «ВТБ Арена». Встреча начнётся в 19:00.
Ранее 33-летний вратарь был вызван на ноябрьские матчи сборной России по футболу. Национальная команда 12 ноября сыграет товарищеский матч с Молдавией, а затем проведёт две встречи заключительного тура Лиги наций - Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
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