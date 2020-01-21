Экс-тренер: Женский «Зенит» в Европе сможет конкурировать на равных

Такую идею поддержал экс-игрок сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков. В беседе с НСН он заявил, что у женской футбольной команды «Зенита» есть все шансы стать успешной, в том числе, в Европе.

«”Зенит” расширяется. Женский футбол сейчас достаточно популярный в мире. Почему бы и нет? Средства для этого у “Зенита” есть, если они решились на этот шаг. Я думаю, что если “Зенит” взялся за это дело, то в ближайшее время у нас будет очень сильный женский клуб, который может, действительно, конкурировать на равных в Европе. Поэтому, думаю, что ничего плохого здесь нет. Я только за. Одно из подразделений, скажем так, это женский футбол. Помимо женского футбола, средств, которые выделяются на детский и юношеский футбол тоже прилично. Дело только все в организации. Думаю, что все это будет расти, как юношеский, так и женский футбол», - заверил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что «Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19. Он стал единственным российским клубом, попавшим в этот список, составленный аудиторской компанией Deloitte. По ее данным, петербургский клуб заработал 180,4 млн евро и занял 28-е место в рейтинге клубов. Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили рассказал в эфире НСН, что «Зенит» всегда отличался хорошим менеджментом.

