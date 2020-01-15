Ветеран футбола рассказал о доходах «Зенита»

«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19. Он стал единственным российским клубом, попавшим в этот список, составленный аудиторской компанией Deloitte. По ее данным, петербургский клуб заработал 180,4 млн евро и занял 28-е место в рейтинге клубов. Доходы «Зенита» учитывались лишь до декабря 2018 года, поскольку в России финансовый год соответствует календарному, сообщает sportsdaily. «Зенит» в этом списке фигурирует с 2014 года.

Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили рассказал в эфире НСН, что «Зенит» всегда отличался хорошим менеджментом.

«Менеджмент у них поставлен на высоком уровне. Любой стадион, который они по вместимости все больше и больше строят, они всегда полностью заполняют. Они умеют завлекать болельщиков. Не случайно последнее десятилетие все зенитовские президенты, руководители переходят постепенно работать президентами РФС. Это уже закономерность», — считает бывший спортсмен.