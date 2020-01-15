Ветеран футбола рассказал о доходах «Зенита»
Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили рассказал НСН, как петербургскому клубу удается попадать в список самых доходных клубов Европы.
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19. Он стал единственным российским клубом, попавшим в этот список, составленный аудиторской компанией Deloitte. По ее данным, петербургский клуб заработал 180,4 млн евро и занял 28-е место в рейтинге клубов. Доходы «Зенита» учитывались лишь до декабря 2018 года, поскольку в России финансовый год соответствует календарному, сообщает sportsdaily. «Зенит» в этом списке фигурирует с 2014 года.
Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили рассказал в эфире НСН, что «Зенит» всегда отличался хорошим менеджментом.
«Менеджмент у них поставлен на высоком уровне. Любой стадион, который они по вместимости все больше и больше строят, они всегда полностью заполняют. Они умеют завлекать болельщиков. Не случайно последнее десятилетие все зенитовские президенты, руководители переходят постепенно работать президентами РФС. Это уже закономерность», — считает бывший спортсмен.
Кавазашвили отметил, что петербургский клуб покупает иностранных футболистов на собственные средства.
«У большинства команд РФПЛ доходы меньше, чем расходы. Это факт. А вот как «Зенит» без дотаций работает в прибыли, я не смогу за них посчитать. Спонсор клуба Газпром заявляет, что не вкладывает ни копейки в развитие команды: не покупает футболистов, у них есть свой фонд. Но кто кладет деньги в этот фонд, кто его учредители? Фонд позволяет им постоянно покупать иностранных футболистов», — сказал собеседник НСН.
При этом на легионерах российские клубы также как правило не зарабатывают.
«Мы покупаем посредственных футболистов, платим за каждого по 5 млн евро, учим их играть в нашем бездарном чемпионате, а потом продаем их за полцены. В Европе если клуб покупает игрока за 100 млн евро, то при продаже, то при продаже они берут за него 220-260 млн евро. Потому что они берут классных футболистов и у себя в команде, «"прокручивают" их, они набирают авторитет как мастера и из-за этого мастерства клуб получает деньги при продаже», — подчеркнул Кавазашвили.
Рейтинг Deloitte возглавила «Барселона», которая по итогам сезона-2018/19 заработала 840,8 млн евро и потеснила с первого места мадридский «Реал» (757,3 млн евро). Третье место в рейтинге сохранил «Манчестер Юнайтед» (711,5 млн евро).
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