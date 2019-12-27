От WADA до Евро-2020. Главные спортивные события 2019 года
НСН вспоминает самые яркие турниры, победы и поражения российских спортсменов в уходящем году.
До 2020-го - 4 дня. Провожая 2019-ый, вспомним его главные спортивные события. Давайте сразу с порции дегтя, ибо только ложкой решение WADA об отстранении России от участия на ближайшие 4 года от участия в международных турнирах, в том числе, Олимпиаде, в национальной форме и с гимном России, измерить эту неприятную смесь в нашей спортивной бочке нельзя.
Это уже третий сезон сериала-ужастика «WADA против России». Интересно, есть ли у сценаристов из Штатов предел их фантазии? Сериал затянулся, и если честно, утомил.
И еще чуть-чуть о неприятном. А дальше – только о хорошем. Обещаю. Россия впервые за 18 лет осталась без плей-офф футбольных еврокубков. Столичный «Спартак» и тульский «Арсенал» оступились сразу в квалификации Лиги Европы. А вот «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих квартетах. И вместе с крахом российских клубов наша сборная уступила свое уже привычное шестое место в рейтинге УЕФА.
Но при этом национальная футбольная сборная досрочно вышла в финальную часть Евро-2020. Конечно, два поражения от сборной Бельгии выглядят тревожным сигналом, но бельгийцы, на минуточку, одни из сильнейших в мире. Зато в нашем активе есть победа над командой Шотландии, и убедительные, если не сказать разгромные, победы над сборными Кипра, Казахстана и Сан-Марино.
И последнее о футболе. По УДО вышли два главных ньюсмейкера-хулигана: Кокорин и Мамаев. Оба упорно тренируются, и вероятно, увидеть их с мячом в ногах, а не со стульями в руках, сможем уже после Нового года.
Теперь о событиях со знаком +. Во-первых, отметим, победу российских гимнастов на чемпионате мира в командном многоборье. Это «золото» ценится выше личных наград. Спасибо, Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Иван Стретович. Кстати, в личном многоборье у нас золото и серебро.
Потрясающего успеха добились и российские пловцы. Чемпионат мира по водным видам спорта в Южной Корее стал в современной истории рекордным на медали. В нашем активе 16 медалей: 3 золотые, 7 серебряных и 6 бронзовые. Золото у Юлии Ефимовой, Антона Чупкова и Евгения Рылова.
Последние годы наши надежды на успех в большом теннисе были связаны с девушками. И вот наконец-то в первые ряды лучших теннисистов мира вышли российские.
Наши мужчины впервые за долгие годы пробились в полуфинал Кубка Дэвиса. Даниил Медведев выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге, Шанхае и Эр-Рияде. Теннисист, начинавший сезон на 61-й позиции в рейтинге ATP, в итоге оказался в TOP-5. Карен Хачанов и Андрей Рублев - в тридцатке лучших.
Поставим точку в списке самых ярких событий - победами Алины Загитовой. Сама она решила поставить многоточие в своей карьере, но перед этим выиграла все титулы в фигурном катании: от чемпионата страны до Олимпийских игр. Судя по тому, каким темпом идут к вершинам мирового фигурного катания совсем юные Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Касторная, смена у Загитовой подросла достойная.
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