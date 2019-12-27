От WADA до Евро-2020. Главные спортивные события 2019 года

До 2020-го - 4 дня. Провожая 2019-ый, вспомним его главные спортивные события. Давайте сразу с порции дегтя, ибо только ложкой решение WADA об отстранении России от участия на ближайшие 4 года от участия в международных турнирах, в том числе, Олимпиаде, в национальной форме и с гимном России, измерить эту неприятную смесь в нашей спортивной бочке нельзя.

Это уже третий сезон сериала-ужастика «WADA против России». Интересно, есть ли у сценаристов из Штатов предел их фантазии? Сериал затянулся, и если честно, утомил.

И еще чуть-чуть о неприятном. А дальше – только о хорошем. Обещаю. Россия впервые за 18 лет осталась без плей-офф футбольных еврокубков. Столичный «Спартак» и тульский «Арсенал» оступились сразу в квалификации Лиги Европы. А вот «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих квартетах. И вместе с крахом российских клубов наша сборная уступила свое уже привычное шестое место в рейтинге УЕФА.

Но при этом национальная футбольная сборная досрочно вышла в финальную часть Евро-2020. Конечно, два поражения от сборной Бельгии выглядят тревожным сигналом, но бельгийцы, на минуточку, одни из сильнейших в мире. Зато в нашем активе есть победа над командой Шотландии, и убедительные, если не сказать разгромные, победы над сборными Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

И последнее о футболе. По УДО вышли два главных ньюсмейкера-хулигана: Кокорин и Мамаев. Оба упорно тренируются, и вероятно, увидеть их с мячом в ногах, а не со стульями в руках, сможем уже после Нового года.