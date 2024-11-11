Экс-тренер «Пари НН» Юран: Продажа пива на стадионах поможет клубам с бюджетом

Продажи пива на стадионах помогут футбольным клубам получать надбавки, за счет которых можно будет в том числе покупать футболистов, заявил бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в разговоре с НСН.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с 360.ru заявил, что парламентарии могут разработать проект закона о снятии запрета на употребление пива на футбольных стадионах, однако эта инициатива пока находится на стадии обсуждения. По его словам, о возможности снятия запрета депутаты пока ничего не решили. О будущем инициативы станет известно как минимум через неделю, добавил Свищев. Юран выступил за снятие запрета.