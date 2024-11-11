Экс-тренер «Пари НН» Юран: Продажа пива на стадионах поможет клубам с бюджетом
Тенденции в культуре потребления алкоголя меняются, но многие в России живут 90-ми и думают, что на стадионах будут невменяемые люди и драки, отметил в эфире НСН Сергей Юран.
Продажи пива на стадионах помогут футбольным клубам получать надбавки, за счет которых можно будет в том числе покупать футболистов, заявил бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в разговоре с НСН.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с 360.ru заявил, что парламентарии могут разработать проект закона о снятии запрета на употребление пива на футбольных стадионах, однако эта инициатива пока находится на стадии обсуждения. По его словам, о возможности снятия запрета депутаты пока ничего не решили. О будущем инициативы станет известно как минимум через неделю, добавил Свищев. Юран выступил за снятие запрета.
«Самое главное, продажи легкого алкоголя и для клубов хороши. У нас же клубы в большей степени бюджетные. И это надбавка для того, чтобы улучшить газон или пригласить футболистов. Появляются возможности. Поэтому я в целом за то, чтобы вернуть это. Сейчас тенденции меняются, а мы все живем еще какими-то 90-ми, когда вдрызг нажирались, драки были… Сейчас поколение уже немножко другое становится в плане отношения к алкоголю. Поэтому здесь это тоже нельзя не учитывать. Я уверен, что не будет проблем, что какие-то драки начнутся на стадионе. При этом мы всегда можем все вернуть обратно», - сказал Юран.
Он отметил, что в случае неадекватного поведения болельщика его можно вычислить по камерам и вывести с матча.
«Здесь можно просто ответить: кто захочет, придет выпившим. Это не лимонад, но слабый алкоголь. Человек приходит отдыхать, мы же тоже в театр ходим: на антракте можно пойти в кафе, выпить 100 грамм, бокал вина и дальше смотреть, правильно? Никто не буянит, они смотрят спектакль. Футбол – это тоже спортивный спектакль. Если человек в жизни буйный, алкоголик, понятно, что сильно нетрезвым он туда не попадет. Везде есть контроль за болельщиками, поэтому я думаю, что проблем не будет. Если вдруг кому-то голову припекло, можно спокойно его вывести. Это раньше камер не было, сейчас все под контролем», - добавил собеседник НСН.
В середине октября генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что разрешение пива на стадионах будет способствовать росту числа зрителей футбольных матчей. В качестве примера в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс» он привел культуру потребления пива в ресторанах и кафе, где никого не смущает, когда человек делает заказ на бокал пива.
Запрет на продажу пива на стадионах в России вступил в силу с 1 января 2005 года. За год до этого была ограничена реклама пива на стадионах и на телевидении, передает «Радиоточка НСН».
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