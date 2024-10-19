Минфин поддержал разрешение продажи пива на стадионах
19 октября 202414:21
Министерство финансов России поддерживает идею снова разрешить продавать пиво на стадионах, рассказал журналистам заминистра финансов Алексей Сазанов.
По его словам, другие ведомства выступают против соответствующей инициативы, поэтому окончательного решения пока нет.
Сазанов также отметил, что Минфин поддерживает введение минимальной розничной стоимости пива.
Продажу пива на спортивных объектах запретили в 2005 году.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru