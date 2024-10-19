Минфин поддержал разрешение продажи пива на стадионах

По его словам, другие ведомства выступают против соответствующей инициативы, поэтому окончательного решения пока нет.

Сазанов также отметил, что Минфин поддерживает введение минимальной розничной стоимости пива.

Продажу пива на спортивных объектах запретили в 2005 году.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

