Минфин поддержал разрешение продажи пива на стадионах

Министерство финансов России поддерживает идею снова разрешить продавать пиво на стадионах, рассказал журналистам заминистра финансов Алексей Сазанов.

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По его словам, другие ведомства выступают против соответствующей инициативы, поэтому окончательного решения пока нет.

Сазанов также отметил, что Минфин поддерживает введение минимальной розничной стоимости пива.

Продажу пива на спортивных объектах запретили в 2005 году.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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