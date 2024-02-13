Почетный президент РФС Колосков предложил продавать водку на стадионах

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выступил за продажу крепких алкогольных напитков на стадионах. Слова функционера приводит портал Sport24.

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Колосков поддержал возвращение пива на стадионы и предложил начать продавать водку. По его мнению, на спортивных объектах должен быть хороший бар, в котором можно посидеть до матча и обсудить футбол.

«Пиво и водка никого не развратят. Сейчас уже другая публика на матчах, пьяницы на стадионы не ходят», - считает Колосков.

В России с 2005 года запрещена продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях. В прошлом году Министерство внутренних дел предложило продавать пенный напиток на стадионах только при наличии Fan ID, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:ФутболАлкогольВячеслав Колосков

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