Почетный президент РФС Колосков предложил продавать водку на стадионах
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выступил за продажу крепких алкогольных напитков на стадионах. Слова функционера приводит портал Sport24.
Колосков поддержал возвращение пива на стадионы и предложил начать продавать водку. По его мнению, на спортивных объектах должен быть хороший бар, в котором можно посидеть до матча и обсудить футбол.
«Пиво и водка никого не развратят. Сейчас уже другая публика на матчах, пьяницы на стадионы не ходят», - считает Колосков.
В России с 2005 года запрещена продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях. В прошлом году Министерство внутренних дел предложило продавать пенный напиток на стадионах только при наличии Fan ID, напоминает «Радиоточка НСН».
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