Почетный президент РФС Колосков предложил продавать водку на стадионах

Колосков поддержал возвращение пива на стадионы и предложил начать продавать водку. По его мнению, на спортивных объектах должен быть хороший бар, в котором можно посидеть до матча и обсудить футбол.

«Пиво и водка никого не развратят. Сейчас уже другая публика на матчах, пьяницы на стадионы не ходят», - считает Колосков.

В России с 2005 года запрещена продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях. В прошлом году Министерство внутренних дел предложило продавать пенный напиток на стадионах только при наличии Fan ID, напоминает «Радиоточка НСН».

