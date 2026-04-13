Экс-тренер сборной: Матч между ватерполистами из России и Украины не нужен
В матче между российскими и украинскими ватерполистами спортивная составляющая уйдет на второй план, такое соревнование не нужно вовсе, сказал НСН Андрей Белофастов.
Матч между Россией и Украиной не должен состояться, поскольку российская сборная явно не рассчитывала на игру во втором дивизионе, результат уже не принципиален, кроме того, спортивная составляющая явно не будет доминировать. Об этом НСН заявил экс-главный тренер мужской сборной России по водному поло (с октября 2021 года по декабрь 2025 года) Андрей Белофастов.
Федерация водного поло Украины попросила отменить матч за седьмое место Кубка мира во втором дивизионе с российской командой. Об этом порталу «Чемпион» сообщил представитель Федерации водного поло Украины Александр Дядюра. «Позиция нашей федерации: этого матча вообще не должно быть», — подчеркнул он. Белофастов также заявил, что матч между Россией и Украиной не нужен, а игра во втором дивизионе — явно не то, на что рассчитывала российская сборная.
«Игра во второй группе дивизиона — это не то, к чему мы готовились три года. Я считаю, что этот матч проводить не надо вовсе. Он абсолютно никому не нужен, спортивная составляющая здесь уходит на второй план. А седьмое место мы займем или восьмое — это уже не принципиально. Задача, которая была поставлена перед тренерским штабом и командой, а именно выход в финал соревнований, не выполнена по непонятным мне причинам. Когда я узнал, что нашим соперником будет Украина, я подумал, что вовсе не стоит соревноваться с ними. Кроме того, зная наших ребят, которые, мягко говоря, психологически расстроены и очень сильно нервничают, им будет очень тяжело. Но есть федерация, есть люди, которые, наверное, лучше меня разбираются в водном поло. Пусть они сами принимают решение и отвечают за результаты, которые мы получили», — сказал он.
Напомним, ватерполистов из России и Белоруссии допустили до участия в международных турнирах с 1 января.
