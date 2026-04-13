Матч между Россией и Украиной не должен состояться, поскольку российская сборная явно не рассчитывала на игру во втором дивизионе, результат уже не принципиален, кроме того, спортивная составляющая явно не будет доминировать. Об этом НСН заявил экс-главный тренер мужской сборной России по водному поло (с октября 2021 года по декабрь 2025 года) Андрей Белофастов.

Федерация водного поло Украины попросила отменить матч за седьмое место Кубка мира во втором дивизионе с российской командой. Об этом порталу «Чемпион» сообщил представитель Федерации водного поло Украины Александр Дядюра. «Позиция нашей федерации: этого матча вообще не должно быть», — подчеркнул он. Белофастов также заявил, что матч между Россией и Украиной не нужен, а игра во втором дивизионе — явно не то, на что рассчитывала российская сборная.