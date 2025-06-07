Экс-президент «Спартака» усомнился в наказании ФК «Сочи» за «договорняк»
Бороться с договорными матчами трудно из-за того, что почти невозможно зафиксировать факт нарушения закона, объяснил НСН экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко.
Экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко заявил НСН, что обвинения в организации договорного матча не помешают футбольному клубу «Сочи» благополучно выступить в будущем сезоне в Российской премьер лиге.
Группа компаний «Дело» прекратила инвестиции в новороссийский футбольный клуб «Черноморец». Об этом объявил совладелец и председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев. Он объяснил такое решение тем, что власти города не дают реконструировать или построить стадион для команды. Шишкарев также обвинил гендиректора «Черноморца» в попытке устроить «договорняк». По его словам, это произошло в матче против «Сочи» в последнем туре Первой лиги.
Червиченко, в подтверждение своих слов, вспомнил историю с обвинениями в коррупции руководства другого футбольного клуба, - самарских «Крыльев Советов».
«Думаю, вряд ли, какие-то санкции будут применены к футбольному клубу «Сочи» из-за обвинений в участии в договорном матче. Каким цирком на сегодняшний день заканчивается история и прямые обвинения в коррупции в «Крыльях Советов»? Команда благополучно собирается играть следующий сезон в РПЛ, хотя ещё по ходу прошлого чемпиона должна была быть отправлена на несколько лиг ниже. При этом прежний губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев открыто говорил об огромных гонорарах, которые клуб задолжал судьям», - отметил Червиченко.
По его словам, договорные матчи - не только российская проблема.
«История, конечно, всем понятная. Все, кто разбирается в футболе, и без заявлений Сергея Шишкарёва прекрасно всё понимали, что там происходило. Договорные матчи не только российская проблема, а общемировая. Бороться с ней трудно из-за того, что почти невозможно зафиксировать факт нарушения закона. Даже когда всплывают на поверхность какие-то эпизоды или моменты. Вряд ли кто-то вытащит материал с видео и фотофиксацией, положит на стол и докажет вину организаторов договорного матча. Даже если вы предоставите запись разговора, другой человек может сказать, что он просто дурака валял с целью выявить предателя», - добавил специалист.
Ранее пятерых игроков «Пари Нижний Новгород-М» отстранили за участие в договорных матчах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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