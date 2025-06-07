Экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко заявил НСН, что обвинения в организации договорного матча не помешают футбольному клубу «Сочи» благополучно выступить в будущем сезоне в Российской премьер лиге.

Группа компаний «Дело» прекратила инвестиции в новороссийский футбольный клуб «Черноморец». Об этом объявил совладелец и председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев. Он объяснил такое решение тем, что власти города не дают реконструировать или построить стадион для команды. Шишкарев также обвинил гендиректора «Черноморца» в попытке устроить «договорняк». По его словам, это произошло в матче против «Сочи» в последнем туре Первой лиги.