«Судьи не свистят!»: Губерниев допустил наличие «договорняков» в российском спорте

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с НСН заявил, что не исключает наличие договорных матчей в российском спорте. При этом он подчеркнул, что никаких доказательств на данный момент нет.

Накануне швейцарская компания Sportradar, которая занимается анализом спортивных данных для букмекерских контор, выявила в России 92 подозрительных спортивных матча. Лидером по этому показателю стала Бразилия, Россия на втором месте, третья позиция у Чехии. Среди «подозрительных» видов спорта лидируют футбол, баскетбол, а также теннис.

«Они могут собирать любую статистику, но нужна доказательная база. Они могут говорить по поводу России, Бразилии, Чехии, Америки… Хорошо, допустим. Мы и так предполагаем, что у нас есть подозрительные матчи, когда судьи не свистят при явном пенальти, когда происходят разные странные вещи. Доказательства где? Все остальное – это сотрясание воздуха и «бла-бла». Они сказали, а кто-то будет это проверять? Нет. Я бы не стал утверждать, что «договорняки» есть. 50 на 50. Наверное, «договорняки» есть, я думаю, что с ними, безусловно, борются. Но где доказательства, где прямые решения?», - отметил он.