«Судьи не свистят!»: Губерниев допустил наличие «договорняков» в российском спорте
Спортивный комментатор отметил в эфире НСН, что никаких доказательств нет, но подозрительные матчи случаются.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с НСН заявил, что не исключает наличие договорных матчей в российском спорте. При этом он подчеркнул, что никаких доказательств на данный момент нет.
Накануне швейцарская компания Sportradar, которая занимается анализом спортивных данных для букмекерских контор, выявила в России 92 подозрительных спортивных матча. Лидером по этому показателю стала Бразилия, Россия на втором месте, третья позиция у Чехии. Среди «подозрительных» видов спорта лидируют футбол, баскетбол, а также теннис.
«Они могут собирать любую статистику, но нужна доказательная база. Они могут говорить по поводу России, Бразилии, Чехии, Америки… Хорошо, допустим. Мы и так предполагаем, что у нас есть подозрительные матчи, когда судьи не свистят при явном пенальти, когда происходят разные странные вещи. Доказательства где? Все остальное – это сотрясание воздуха и «бла-бла». Они сказали, а кто-то будет это проверять? Нет. Я бы не стал утверждать, что «договорняки» есть. 50 на 50. Наверное, «договорняки» есть, я думаю, что с ними, безусловно, борются. Но где доказательства, где прямые решения?», - отметил он.
Также Губерниев напомнил, что интерес к футболу в России снижается и предложил не обсуждать подозрительные матчи, а переключиться на другие виды спорта.
«Я счастливый человек, я занимаюсь видами спорта, где вообще ничего подозрительного нет: лыжи, биатлон. Кто первый на финиш пришел, тот и молодец. И всем остальным тоже рекомендую. В разгар лыжного чемпионата, пока продолжается сезон, обсуждать подозрительные матчи неинтересно. У нас на футбол никто не ходит, у нас три зрителя на трибуне. В футбол у нас играют слабо», - заключил собеседник НСН.
Ранее член думского комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил в беседе с НСН, что проблемы пустых трибун на футбольных матчах связаны не с системой Fan ID, а с недоработкой клубов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- В Иркутске отменили тренинг Ирины Хакамады
- В Госдуме допустили, что закон о цифровом рубле примут в апреле
- СМИ: В Подмосковье госпитализировали четвертого жителя Чувашии с сибирской язвой
- Поставки платины из России в Китай выросли почти в 300 раз
- Медведев захотел «взбодрить» глав предприятий ОПК телеграммами Сталина
- Минобороны: Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Плесецк
- В России объем грузоперевозок авиакомпаний сократился на 59%
- Президент Чехии: Страна сомневается в возможности поставить Украине больше оружия
- Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом спецслужб Украины
- СМИ: США боятся последствий отрицания плана КНР по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru