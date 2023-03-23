«Судьи не свистят!»: Губерниев допустил наличие «договорняков» в российском спорте

Спортивный комментатор отметил в эфире НСН, что никаких доказательств нет, но подозрительные матчи случаются. 

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с НСН заявил, что не исключает наличие договорных матчей в российском спорте. При этом он подчеркнул, что никаких доказательств на данный момент нет.

Накануне швейцарская компания Sportradar, которая занимается анализом спортивных данных для букмекерских контор, выявила в России 92 подозрительных спортивных матча. Лидером по этому показателю стала Бразилия, Россия на втором месте, третья позиция у Чехии. Среди «подозрительных» видов спорта лидируют футбол, баскетбол, а также теннис.

«Они могут собирать любую статистику, но нужна доказательная база. Они могут говорить по поводу России, Бразилии, Чехии, Америки… Хорошо, допустим. Мы и так предполагаем, что у нас есть подозрительные матчи, когда судьи не свистят при явном пенальти, когда происходят разные странные вещи. Доказательства где? Все остальное – это сотрясание воздуха и «бла-бла». Они сказали, а кто-то будет это проверять? Нет. Я бы не стал утверждать, что «договорняки» есть. 50 на 50. Наверное, «договорняки» есть, я думаю, что с ними, безусловно, борются. Но где доказательства, где прямые решения?», - отметил он.
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Также Губерниев напомнил, что интерес к футболу в России снижается и предложил не обсуждать подозрительные матчи, а переключиться на другие виды спорта.

«Я счастливый человек, я занимаюсь видами спорта, где вообще ничего подозрительного нет: лыжи, биатлон. Кто первый на финиш пришел, тот и молодец. И всем остальным тоже рекомендую. В разгар лыжного чемпионата, пока продолжается сезон, обсуждать подозрительные матчи неинтересно. У нас на футбол никто не ходит, у нас три зрителя на трибуне. В футбол у нас играют слабо», - заключил собеседник НСН.

Ранее член думского комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил в беседе с НСН, что проблемы пустых трибун на футбольных матчах связаны не с системой Fan ID, а с недоработкой клубов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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