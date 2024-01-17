Экс-первую ракетку мира Санчес Викарио приговорили к двум годам тюрьмы условно

Следствием было установлено, что всемирно известная теннисистка и ее бывший муж Хосеп Сантакана прятали свои активы в попытке избежать выплаты долга в размере €7,6 млн.

Судья, вынося приговор, отметил, что Санчес Викарио была в курсе того, куда были направлены ее активы, и получала от них выгоду, полностью осознавая, что у нее имеется задолженность перед банком Люксембурга.

Ранее чемпион РФ получил два года колонии за избиение соседей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

