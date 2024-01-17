Экс-первую ракетку мира Санчес Викарио приговорили к двум годам тюрьмы условно

Суд Барселоны вынес приговор в отношение бывшей первой ракетки мира Аранчи Санчес Викарио и приговорил её к двум годам тюрьмы условно по обвинению в сокрытии средств, которые должны были пойти на уплату долга банку Люксембурга, сообщает журнал Forbes.

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Следствием было установлено, что всемирно известная теннисистка и ее бывший муж Хосеп Сантакана прятали свои активы в попытке избежать выплаты долга в размере €7,6 млн.

Судья, вынося приговор, отметил, что Санчес Викарио была в курсе того, куда были направлены ее активы, и получала от них выгоду, полностью осознавая, что у нее имеется задолженность перед банком Люксембурга.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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