Сторонников террористической организации задержали в Новосибирской области
Силовики задержали в Новосибирской области двух сторонников организации «Легион «Свобода России» (зарпещённая в РФ террористическая организация). Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о жителях села Криводановка, которые по заданию организации расклеивали в области «листовки с антироссийскими лозунгами, расписывали стены пропагандирующими террористическую деятельность граффити».
В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по статьям «Пропаганда терроризма» и «Госизмена». Они арестованы.
Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ задержали предпринимателя, призывавшего нанести авиаудары по Крымскому мосту, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru