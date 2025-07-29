Сторонников террористической организации задержали в Новосибирской области

В ведомстве уточнили, что речь идёт о жителях села Криводановка, которые по заданию организации расклеивали в области «листовки с антироссийскими лозунгами, расписывали стены пропагандирующими террористическую деятельность граффити».

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по статьям «Пропаганда терроризма» и «Госизмена». Они арестованы.

Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ задержали предпринимателя, призывавшего нанести авиаудары по Крымскому мосту, сообщает RT.