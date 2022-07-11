Экс-главу «Формулы-1» Экклстоуна заподозрили в уклонении от уплаты налогов
Королевская прокурорская служба Великобритании объявила, что против экс-главы «Формулы 1» Берни Экклстоуна будут выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что прежде чем принять такое решение было проведено «всестороннее широкомасштабное уголовное расследование», а также изучены материалы Управления по налогам и таможенным сборам.
«Мы приняли решение выдвинуть обвинения в мошенничестве против Бернарда Экклстоуна в связи с сокрытием им зарубежных активов, оцениваемых в более чем 400 млн фунтов стерлингов», - подчёркивается в заявлении.
Ранее Берни Экклстоун заявил, что считает себя другом президента России Владимира Путина и готов «принять пулю за него», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 097 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 296 / сут.
- Шоумен Светлаков заявил о продаже дома в Юрмале
- Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков
- Дочери Валерия Карпина не смогли оформить Fan ID
- Путин и Эрдоган обсудили проблему вывоза зерна
- Экс-главу «Формулы-1» Экклстоуна заподозрили в уклонении от уплаты налогов
- Захарова назвала главу МИД Великобритании Трасс деструктивной особой
- Болсонару рассказал о намерении Бразилии приобрести у России дизельное топливо
- «Ювентус»: Погба возвращается в клуб
- В Харьковской области из-за подрыва машины погиб глава Великого Бурлука
- В ООН рассказали, когда численность населения Земли преодолеет рубеж в 8 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru