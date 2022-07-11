Экс-главу «Формулы-1» Экклстоуна заподозрили в уклонении от уплаты налогов

В сообщении говорится, что прежде чем принять такое решение было проведено «всестороннее широкомасштабное уголовное расследование», а также изучены материалы Управления по налогам и таможенным сборам.

«Мы приняли решение выдвинуть обвинения в мошенничестве против Бернарда Экклстоуна в связи с сокрытием им зарубежных активов, оцениваемых в более чем 400 млн фунтов стерлингов», - подчёркивается в заявлении.

Ранее Берни Экклстоун заявил, что считает себя другом президента России Владимира Путина и готов «принять пулю за него», сообщает RT.