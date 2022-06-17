Экс-наставник «Автодора» Райкович возглавит баскетбольный ЦСКА
Главным тренером баскетбольного ЦСКА назначен Эмиль Райкович из Северной Македонии, сообщает официальный сайт армейского клуба.
Специалист хорошо известен в России по работе с саратовским «Автодором».
Соглашение с Райковичем подписано на два сезона.
«Мы провели несколько бесед, пока всего лишь в режиме видеосвязи, и были впечатлены баскетбольным образованием Эмиля, стремлением выстроить команду, наладить контакт с игроками,— приводит слова президента клуба Андрея Ватутина официальный сайт красно-синих.
Объясняя свой выбор, Ватутин также отметил, что македонец хорошо говорит по-русски.
Ранее стало известно, что Евролига не допустит российские баскетбольные клубы к участию в турнире в сезоне 2022/2023.
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