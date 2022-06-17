Экс-наставник «Автодора» Райкович возглавит баскетбольный ЦСКА

Главным тренером баскетбольного ЦСКА назначен Эмиль Райкович из Северной Македонии, сообщает официальный сайт армейского клуба.

Специалист хорошо известен в России по работе с саратовским «Автодором».

Соглашение с Райковичем подписано на два сезона.

«Мы провели несколько бесед, пока всего лишь в режиме видеосвязи, и были впечатлены баскетбольным образованием Эмиля, стремлением выстроить команду, наладить контакт с игроками,— приводит слова президента клуба Андрея Ватутина официальный сайт красно-синих.