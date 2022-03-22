Баскетбольная Евролига дисквалифицировала все российские клубы

Баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские клубы московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит». Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

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Также в Кубке Европы не сможет принять участие краснодарский «Локомотив-Кубань».

Отмечается, что результаты клубов были аннулированы. В турнирную таблицу внесут изменения.

28 февраля было принято решение о приостановке участия российских команд в турнирах.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ЗенитЦСКАСпортЕвропаБаскетбол
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