Баскетбольная Евролига дисквалифицировала все российские клубы
22 марта 202218:09
Баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские клубы московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит». Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Также в Кубке Европы не сможет принять участие краснодарский «Локомотив-Кубань».
Отмечается, что результаты клубов были аннулированы. В турнирную таблицу внесут изменения.
28 февраля было принято решение о приостановке участия российских команд в турнирах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- Junge Welt: Глава МИД Германии толкает страну к новой войне с РФ
- Роскомнадзор вынес предупреждение «Новой газете»
- Баскетбольная Евролига дисквалифицировала все российские клубы
- Siemens приостановил поставки «Сапсанов» РЖД
- Turkish Airlines c 1 апреля будет летать из Петербурга в Анталью
- Собянин ввел мораторий на повышение ставки аренды городской земли и недвижимости
- Генсек ООН заявил, что по ключевым темам по Украине видны элементы прогресса
- Генсек ООН: Ситуация на Украине грозит глобальным голодом
- Минпромторг: России придется попрощаться с рядом автопроизводителей
- Правительство поручило Ростуризму и ФАС мониторить цены на отели
22 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru