Евролига не допустит российские баскетбольные клубы к участию в турнире в сезоне 2022/2023
Исполнительный совет акционеров баскетбольной Евролиги решил не допускать российские команды к участию в турнире в сезоне-2022/23. Об этом сообщается на сайте Евролиги.
Как отмечается в решении акционеров, отстранение российских клубов связано с событиями на Украине.
Ранее баскетбольная Евролига дисквалифицировала все российские клубы в розыгрыше турнира сезона 2021/2022, российские участники соревнования - ЦСКА, «Зенит» и УНИКС завершили свое выступление досрочно, результаты их матчей были аннулированы.
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