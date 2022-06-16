Евролига не допустит российские баскетбольные клубы к участию в турнире в сезоне 2022/2023

Исполнительный совет акционеров баскетбольной Евролиги решил не допускать российские команды к участию в турнире в сезоне-2022/23. Об этом сообщается на сайте Евролиги.

Как отмечается в решении акционеров, отстранение российских клубов связано с событиями на Украине.

Ранее баскетбольная Евролига дисквалифицировала все российские клубы в розыгрыше турнира сезона 2021/2022, российские участники соревнования - ЦСКА, «Зенит» и УНИКС завершили свое выступление досрочно, результаты их матчей были аннулированы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:УкраинаРоссияСоревнованияОтстранениеБаскетбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры