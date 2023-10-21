Экс-игрок ЦСКА Дзагоев дебютировал за греческую «Ламию»

Полузащитник, бывший игрок футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев провел свой первый матч за греческую «Ламию».

Экс-игрок «Зенита» Кузяев перешел во французский «Гавр»

Футболист перешел в команду в конце сентября, контракт 33-летнего игрока рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Ламия» провела матч на своем поле в рамках восьмого тура чемпионата Греции. Команда обыграла соперников, клуб ПАС из Янины, со счетом 2:1. Дзагоев вышел на замену на 79-й минуте матча. При этом игрок не отметился результативными действиями.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ГрецияФутболФутболисты

Горячие новости

Все новости

партнеры