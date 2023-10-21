Экс-игрок ЦСКА Дзагоев дебютировал за греческую «Ламию»
21 октября 202302:50
Полузащитник, бывший игрок футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев провел свой первый матч за греческую «Ламию».
Футболист перешел в команду в конце сентября, контракт 33-летнего игрока рассчитан до конца нынешнего сезона.
«Ламия» провела матч на своем поле в рамках восьмого тура чемпионата Греции. Команда обыграла соперников, клуб ПАС из Янины, со счетом 2:1. Дзагоев вышел на замену на 79-й минуте матча. При этом игрок не отметился результативными действиями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru