Экс-главу Федерации футбола Испании отстранили на три года из-за поцелуя

Причиной разбирательства стал инцидент на женском чемпионате мира. На церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, объяснив своё поведение эмоциями, так как испанки впервые выиграли турнир.

В итоге дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Рубиалеса от любой футбольной деятельности на национальном и международном уровнях на три года

«ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению и защите неприкосновенности всех людей и обеспечению соблюдения основных правил достойного поведения», — говорится в заявлении организации.

Ранее Федерация настольного тенниса России на полгода отстранила от соревнований теннисиста из Владимира Василия Филатова за публичное употребление спиртосодержащего напитка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

