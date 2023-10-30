Экс-главу Федерации футбола Испании отстранили на три года из-за поцелуя
Международная федерация футбола (ФИФА) признала экс-главу Испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса виновным в нарушении дисциплинарного кодекса организации.
Причиной разбирательства стал инцидент на женском чемпионате мира. На церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, объяснив своё поведение эмоциями, так как испанки впервые выиграли турнир.
В итоге дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Рубиалеса от любой футбольной деятельности на национальном и международном уровнях на три года
«ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению и защите неприкосновенности всех людей и обеспечению соблюдения основных правил достойного поведения», — говорится в заявлении организации.
Ранее Федерация настольного тенниса России на полгода отстранила от соревнований теннисиста из Владимира Василия Филатова за публичное употребление спиртосодержащего напитка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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