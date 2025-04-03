В Госдуму могут внести законопроект об отмене ЕГЭ

По его словам, это может произойти после окончания экзаменационной кампании. Парламентарий напомнил, что год назад были скандалы с «раздеваниями, ограничениями, с нервными срывами, с самыми негативными последствиями для организма тех, кто сдавал и готовился к сдаче». Депутат считает, что «ЕГЭ, как термин, уже раздражает людей».

Единый государственный экзамен будет отменен, но без резких движений, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН. По его словам, был бы уместен переход сначала на многоуровневую оценку, которая впоследствии перейдет в создание электронного портфолио достижений ребенка с 1 по 11 класс.

