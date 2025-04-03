В Госдуму могут внести законопроект об отмене ЕГЭ
Доработанный проект закона об отмене или корректировке ЕГЭ могут внести в Госдуму, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по соцполитике Ярослава Нилова (ЛДПР).
По его словам, это может произойти после окончания экзаменационной кампании. Парламентарий напомнил, что год назад были скандалы с «раздеваниями, ограничениями, с нервными срывами, с самыми негативными последствиями для организма тех, кто сдавал и готовился к сдаче». Депутат считает, что «ЕГЭ, как термин, уже раздражает людей».
Единый государственный экзамен будет отменен, но без резких движений, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН. По его словам, был бы уместен переход сначала на многоуровневую оценку, которая впоследствии перейдет в создание электронного портфолио достижений ребенка с 1 по 11 класс.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Сбербанке не будут отключать старые версии приложения до конца года
- Трамп: Россия и Украина хорошо сотрудничают с США по урегулированию
- В Госдуму могут внести законопроект об отмене ЕГЭ
- Минфин США: Москва не вошла в тарифный список из-за отсутствия торговли с РФ
- Кобзев: Врачи осматривают летчиков с разбившегося Ту-22М3
- НАСА: Угрожавший Земле астероид может столкнуться с Луной
- «Завтра»: Глава ВОЗ заявил о начале новой эпидемии
- Полянский: Почти вся территория Курской области освобождена
- России не оказалось в списке пошлин Трампа
- США вводят торговую пошлину против Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru