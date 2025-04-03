В Госдуму могут внести законопроект об отмене ЕГЭ

Доработанный проект закона об отмене или корректировке ЕГЭ могут внести в Госдуму, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по соцполитике Ярослава Нилова (ЛДПР).

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По его словам, это может произойти после окончания экзаменационной кампании. Парламентарий напомнил, что год назад были скандалы с «раздеваниями, ограничениями, с нервными срывами, с самыми негативными последствиями для организма тех, кто сдавал и готовился к сдаче». Депутат считает, что «ЕГЭ, как термин, уже раздражает людей».

Единый государственный экзамен будет отменен, но без резких движений, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН. По его словам, был бы уместен переход сначала на многоуровневую оценку, которая впоследствии перейдет в создание электронного портфолио достижений ребенка с 1 по 11 класс.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ОбразованиеГосдумаЕГЭ

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