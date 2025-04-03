Кобзев: Врачи осматривают летчиков с разбившегося Ту-22М3
3 апреля 202504:03
После крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет, сообщил в Telegram глава региона Игорь Кобзев.
По его словам, на месте работают службы МЧС. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали членов экипажа, они находятся под наблюдением врачей.
После крушения Ту-22М3 в Иркутской области 210 домов и три соцобъекта остались без света, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru