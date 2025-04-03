Кобзев: Врачи осматривают летчиков с разбившегося Ту-22М3

По его словам, на месте работают службы МЧС. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали членов экипажа, они находятся под наблюдением врачей.

После крушения Ту-22М3 в Иркутской области 210 домов и три соцобъекта остались без света, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

