В Сбербанке не будут отключать старые версии приложения до конца года
3 апреля 202505:32
В Сбербанке заявили, что не будут отключать старые версии приложения до конца 2025 года, сообщает РБК.
В банке напомнили о том, что версии приложения ниже 14.7 были выведены из эксплуатации в сентябре прошлого года. Устаревшими считаются версии 14.7–15.9 для Android.
До этого в кредитном учреждении сообщили об отключении старых версий приложения. Работает только последняя версия.
Ранее в работе онлайн-приложения «Сбера» в ряде регионов России произошли сбои, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru