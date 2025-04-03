В Сбербанке не будут отключать старые версии приложения до конца года

В банке напомнили о том, что версии приложения ниже 14.7 были выведены из эксплуатации в сентябре прошлого года. Устаревшими считаются версии 14.7–15.9 для Android.

До этого в кредитном учреждении сообщили об отключении старых версий приложения. Работает только последняя версия.

Ранее в работе онлайн-приложения «Сбера» в ряде регионов России произошли сбои, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

