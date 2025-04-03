Трамп: Россия и Украина хорошо сотрудничают с США по урегулированию

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США фиксируют «хорошее сотрудничество» со стороны Москвы и Киева, чтобы добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной, сообщает «РЕН ТВ».

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«Это — вопрос человечности. Это ужасная вещь», — заявил глава государства. Президент США выразил обеспокоенность масштабами потерь на поле боя. Он указал, что «ежедневно гибнут тысячи людей».

Ранее бывший глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба заявил, что Трамп не считает Украину нужной, но считает такой Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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