НАСА: Угрожавший Земле астероид может столкнуться с Луной
НАСА повысило вероятность столкновения с Луной недавно открытого астероида 2024 YR4.
Ранее он угрожал Земле. Теперь вероятность его столкновения со спутником Земли составляет 3,8%, вместо 1,7%. С помощью телескопа «Джеймс Уэбб» агентство уточнило размеры небесного тела. Согласно новым данным, диаметр астероида составляет 53-67 метров.
Ранее генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев в разговоре с НСН рассказал, что при столкновении с Землей астероид YR4 размером с футбольное поле может выжечь территорию до двух тысяч квадратных километров, передает «Радиоточка НСН».
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