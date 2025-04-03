НАСА: Угрожавший Земле астероид может столкнуться с Луной

НАСА повысило вероятность столкновения с Луной недавно открытого астероида 2024 YR4.

NASA: Вероятность столкновения астроида 2024 YR4 с Землей выросла до 3,1%

Ранее он угрожал Земле. Теперь вероятность его столкновения со спутником Земли составляет 3,8%, вместо 1,7%. С помощью телескопа «Джеймс Уэбб» агентство уточнило размеры небесного тела. Согласно новым данным, диаметр астероида составляет 53-67 метров.

Ранее генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев в разговоре с НСН рассказал, что при столкновении с Землей астероид YR4 размером с футбольное поле может выжечь территорию до двух тысяч квадратных километров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com/
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