В Белом доме не исключили новые санкции против России

Так она прокомментировала тот факт, что Россия не фигурирует в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами. Левитт указала, что РФ не включили в список, поскольку американские санкции уже исключают любую значимую торговлю.

Отмечается также, что Куба, Белоруссия и КНДР не попали в списки, поскольку существующие в отношении их пошлины и санкции и без того слишком высоки.

Во время выступления президент США Дональд Трамп заявил, что 2 апреля навсегда войдёт в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности. Глава государства представил таблицу с тарифами пошлин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

