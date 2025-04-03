В Белом доме не исключили новые санкции против России
Москва может столкнуться с дополнительными жесткими санкциями от США, сообщает портал Axios со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
Так она прокомментировала тот факт, что Россия не фигурирует в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами. Левитт указала, что РФ не включили в список, поскольку американские санкции уже исключают любую значимую торговлю.
Отмечается также, что Куба, Белоруссия и КНДР не попали в списки, поскольку существующие в отношении их пошлины и санкции и без того слишком высоки.
Во время выступления президент США Дональд Трамп заявил, что 2 апреля навсегда войдёт в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности. Глава государства представил таблицу с тарифами пошлин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полянский: Украина не успела скрыть следы своих преступлений в Курской области
- В Белом доме не исключили новые санкции против России
- В Сбербанке не будут отключать старые версии приложения до конца года
- Трамп: Россия и Украина хорошо сотрудничают с США по урегулированию
- В Госдуму могут внести законопроект об отмене ЕГЭ
- Минфин США: Москва не вошла в тарифный список из-за отсутствия торговли с РФ
- Кобзев: Врачи осматривают летчиков с разбившегося Ту-22М3
- НАСА: Угрожавший Земле астероид может столкнуться с Луной
- «Завтра»: Глава ВОЗ заявил о начале новой эпидемии
- Полянский: Почти вся территория Курской области освобождена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru