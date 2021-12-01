Экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» угрожали расправой в Москве

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и российской сборной Андрей Канчельскис написал заявление в полицию из-за угроз расправы. Об этом говорится в Telegram-канале «Мутко против».

По словам бывшего игрока сборной, 22 ноября он ужинал в московском кафе «Оазис». Там к нему подошли неизвестные и потребовали сократить сумму, которую ему должен выплатить узбекский «Навбахор». Ранее в ФИФА заявили, что футбольный клуб задолжал Канчельскису €1,6 миллиона.

Правонарушители потребовали экс-футболиста согласиться на снижение суммы долга до € 80 тысяч. При этом неизвестные угрожали Канчельскису, что сделают его инвалидом, если он не согласится на выдвинутые условия и обратится в полицию.

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Правоохранители уже начали проверку по факту угроз.

Андрей Канчельскис с октября 2018 по июнь 2019 года работал в узбекском футбольном клубе «Навбахор». Но в октябре 2020 года из-за задолженности по зарплате и невыполнения обязательств со стороны клуба он ушел оттуда.

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ФОТО: depositphotos.com
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