Экс-футболист сборной России Погребняк развелся с женой
8 сентября 202312:47
Бывший футболист сборной России Павел Погребняк и блогер Мария Погребняк официально развелись, сообщается на сайте Преображенского районного суда Москвы.
Пара провела вместе 17 лет, в браке у них родились трое сыновей.
СМИ сообщают, что стороны заключили мировое соглашение, накануне это решение вступило в силу.
Ранее представитель супруги Гуфа Юлии Королевой заявил, что ее комментарий о разводе будет стоить полтора миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru