Экс-футболист сборной России Погребняк развелся с женой

Пара провела вместе 17 лет, в браке у них родились трое сыновей.

СМИ сообщают, что стороны заключили мировое соглашение, накануне это решение вступило в силу.

Ранее представитель супруги Гуфа Юлии Королевой заявил, что ее комментарий о разводе будет стоить полтора миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

