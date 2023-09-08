Экс-футболист сборной России Погребняк развелся с женой

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк и блогер Мария Погребняк официально развелись, сообщается на сайте Преображенского районного суда Москвы.

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Пара провела вместе 17 лет, в браке у них родились трое сыновей.

СМИ сообщают, что стороны заключили мировое соглашение, накануне это решение вступило в силу.

Ранее представитель супруги Гуфа Юлии Королевой заявил, что ее комментарий о разводе будет стоить полтора миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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